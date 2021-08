Ecobonus auto 2021: come usufruire degli incentivi statali

Lunedì 2 agosto 2021 sono ufficialmente ripartiti gli ecoincentivi nel settore automotive, grazie al rifinanziamento di 350 milioni di Euro stanziati attraverso il Decreto Sostegno bis.

Prima di entrare nello specifico e scoprire tutti i vantaggi degli ecobonus auto 2021, però, è importante fare una precisazione: anche se gli incentivi auto 2021 saranno validi fino al 31 dicembre 2021 le richieste sono moltissime e, per questo, i fondi si esauriranno sicuramente prima di questa data.

Ecco perché, come sottolinea il Brand Manager Errebi Alfonso Pepe, «il nostro consiglio è quello di prenotare l’ecoincentivo il prima possibile per essere sicuri di poterne usufruire. L’auto, infatti, potrà essere targata entro 6 mesi dalla prenotazione, motivo per cui sarà sufficiente bloccare l’acquisto dell’auto con un minimo acconto per avere diritto all’ecobonus».

Fatta questa doverosa premessa, entriamo ora nel dettaglio degli ecobonus per le auto nel 2021.

Incentivi statali 2021: quali auto rientrano nell’ecobonus

Come spiegato in modo dettagliato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico dedicato agli ecobonus auto 2021, , “i 350 milioni di euro che rifinanziano il fondo automotive saranno così ripartiti:

– 200 milioni per acquistare, esclusivamente con rottamazione, i veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km CO2. Il contributo è di 1.500 euro;

– 60 milioni per ottenere l’extrabonus e acquistare veicoli con emissioni comprese tra 0-60 g/km CO2. Il contributo ammonta a 2.000 euro con rottamazione e a 1.000 senza;

– 50 milioni per l’acquisto di veicoli commerciali e speciali, di cui 15 milioni esclusivamente per i veicoli elettrici. Tra le novità del Decreto Sostegni Bis c’è la possibilità di acquistare con leasing finanziario, già a partire dal 25 luglio 2021, anche questa tipologia di veicoli. Restano invariati i contributi previsti dalla Legge di Bilancio 2021 e quindi prenotabili in base alla “Massa Totale a Terra -MTT” e all’alimentazione;

– 40 milioni per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati, di classe Euro non inferiore a 6 ed emissioni fino a 160 g/km di CO2. Viene riconosciuto un contributo fino 2.000 euro, calcolato in base alla fascia di emissione. Per usufruire del contributo è necessario rottamare una vettura immatricolata prima del gennaio 2011, o che abbia raggiunto i dieci anni nel periodo in cui viene richiesto l’ecobonus. Si potrà accedere a questo incentivo solo dopo le necessarie modifiche tecniche della piattaforma”.

Ma quali sono le auto con ecobonus dei marchi delle concessionarie Errebi?

«Renault, Dacia e Nissan – afferma il Brand Manager Alfonso Pepe – hanno molti modelli che rientrano negli incentivi statali di rottamazione sia nella fascia 0-60 g/km (elettriche e ibride plug-in), sia nella fascia 61-135 g/km (benzina, diesel, full hybrid e mild-hybrid)».

Per fare qualche esempio, due dei modelli per cui sono previsti gli ecobonus auto 2021 in casa Nissan sono la city car Micra e il crossover Juke.

«Per quanto riguarda Renault invece – prosegue Pepe – il parco mezzi per cui sono previsti gli incentivi statali per auto 2021 sono, giusto per citarne alcuni, la city car 100% elettrica Zoe, l’iconica Clio, il crossover Captur, tutti i veicoli commerciali e, ancora, il Suv Duster e l’elettrica Spring per il marchio Dacia».

Ecobonus auto 2021: un esempio pratico

Grazie all’aiuto del Brand Manager, abbiamo inoltre deciso di riportarvi un paio di esempi pratici per darvi un’idea dell’effettivo risparmio degli incentivi statali 2021 sulle auto.

«Se siete interessati ad un veicolo 100% elettrico, per esempio, potete optare per una Renault Zoe e avere 8000 Euro di incentivi statali in caso di rottamazione, ai quali si aggiunge un ulteriore sconto concessionario fino a 6900 Euro».

Volete saperne di più e richiedere una consulenza sugli ecobonus auto 2021? Contattate uno dei Personal Mobility Manager Errebi, nella sede più vicina a voi!

Errebi Asti

Corso Alessandria, 471/479 – 14100 Asti

+39 0141 446411

info@errebiauto.it

Errebi Nissan

Corso Alessandria, 561 – 14100 Asti

0141 446411

asti2@errebiauto.it

Errebi Alba

Via Corso Torino, 14 – 12051 Alba (Cuneo)

0173 366474

alba@errebiauto.it

Errebi Albenga

Regione Bagnoli, 5 – 17031 Albenga (Savona)

0182 556823

albenga@errebiauto.it

Errebi Alessandria

Viale dell’Artigianato, 6 – 15121 Alessandria

0131 345941

alessandria@errebiauto.it