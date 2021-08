È “Espressioni d’Arte” la prossima mostra del Museo Civico d’Arte Moderna e Contemporanea di Mombercelli

Il Museo Civico d’Arte Moderna e Contemporanea di Mombercelli propone la mostra “Espressioni d’Arte” per quattro domeniche, dal 22 agosto al 12 settembre, presso i locali di Via Brofferio 21. L’orario di visita sarà dalle 15.30 alle 18 (domenica), ma sarà possibile visitare le opere anche in settimana previa comunicazione ai numeri 3384246055 o 3400571704.

Inaugurazione in programma per domenica 22 agosto alle ore 17.