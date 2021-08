“E che sia ..Spettacolo”: ultimi due spettacoli a Mongardino

Altre due partecipate serate nell’ambito di “E che sia ..Spettacolo” (Rassegna Teatrale Amatoriale “fuori dal comune”) organizzata dalla FITel Provinciale, dal Crasl19 e dai Gruppi partecipanti.

Giovedì 29 luglio al Nuovo Circolo Nosenzo si è esibita la Compania d’la Baudetta con una serie di divertenti scenette, mentre venerdì 30 nel magnifico cortile dell’Azienda Agricola “La Gavazza” di Gianluca Conti a Mongardino è andata in scena la “Strana Coppia al femminile” la bella piece di Neil Simon. In scena hanno ottimamente interpretato le protagoniste Ester Esposito e Francesca IbertIs.

I prossimi e ultimi appuntamenti saranno, sempre a La Gavazza.

Giovedì 5 agosto gli “Aslanti“(il gruppo del Crasl19) presenteranno una Prima:”Inferno d’Oltresuoni da Dante alla performance sonora di Luca Carillo”. Regia di Riccardo Fassone.

Si tratta di un progetto musicale di fusione analogica e digitale di sonorità classiche ed elettroniche. Nell’anniversario dei 700 anni dalla morte, Gli Aslanti celebrano il genio di Dante Alighieri con la lettura di cinque canti tratti dall’Inferno della Divina.

Commedia. Sul palco: Daniela Dimaria,Giorgio Gallo,Emanuela Paccagnan,Irene Parisi,Giuseppe Pavan,Luca

Perosino,Maurizio Piccotti. Regia di Riccardo Fassone. Collaborazione con l’artista Luca Carillo.

Venerdì 6 agosto “I Narratempo” presenteranno”Viandanti, Masche e Briganti” da un’idea di Piero Musso.

Quando arrivò Napoleone in Piemonte non tutti accettarono le sue idee di libertà. A molti portò fame e maltrattamenti. Così vi fu una ribellione non generalizzata, ma alcuni si rifugiarono nei boschi manifestando in modi diversi il loro malcontento Briganti sia maschi che femmine, pirati fuggiti da Genova, levatrici e settimini fuggiti dagli Istituti religiosi aboliti e le masche da sempre presenti nei nostri ricordi.

Info e prenotazioni: 3483642949(Lina) 3389839788(Giovanni) 3485647718(Pino solo wsapp)