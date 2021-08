Donato dal Lions Club Asti Alfieri un termoscanner al Cinema Lumière

Un service del tutto particolare e molto attuale ha visto coinvolto nei giorni scorsi il Lions Club Asti Alfieri.

Don Roberto Pasquero, salesiano di don Bosco operativo presso l’omonima parrocchia di Asti, giorni fa ci aveva contattato chiedendo un aiuto per l’acquisto di un termoscanner per la sala cinematografica Lumière di cui è responsabile.

Il club astigiano ha immediatamente risposto, coprendo tutta la relativa spesa, grazie anche al contributo del Lions Club Swiss Alps Cyber di Baden (Svizzera), il cui rappresentante, il signor Mark Fuellemann, in vacanza nel nostro Monferrato, ha partecipato in segno di amicizia.

La semplice cerimonia si è svolta nell’androne della sala del cinema e tutte le distanze e precauzioni anti covid sono state rispettate.

Il nuovo strumento sarà indispensabile per riprendere le attività cinematografiche del cinema Lumière, dal prossimo 26 agosto.

il Presidente Walter Valente, insieme al rappresentante del Lions Club Alpi Svizzere Mark Fuellemann ed al cerimoniere Marco Fernicola;

Alcuni soci donano a don Roberto la somma raccolta per l’acquisto del termoscanner

i soci Elisabetta Lombardi e Giovanni Boccia, insieme a don Roberto, mentre ricevono in dono l’icona di don Bosco, fondatore dei Salesiani.