Domenica Roddi sarà ancora una volta il paese della poesia

Domenica 29 agosto alle 16,30 avrà luogo la Cerimonia di Premiazione del XXVI Concorso di Poesia bandito dall’Associazione Premio Roddi.

Nel cortile del castello di Roddi, alla presenza della giuria presieduta dal professore Valter Boggione, saranno consegnati i premi ai vincitori. Gli autori premiati potranno ascoltare le loro opere dalla voce degli attori Giancarlo Ricatto e Loredana Cagnasso. Saranno i violini di Andrea Bertino e della sua allieva Silvia Cavallotto ad accompagnare le letture rendendo ancora più suggestivo il momento della premiazione.

Il premio ha raggiunto rilevanza nazionale e in questa edizione ha raccolto oltre 800 poesie provenienti da ogni parte d’Italia. Sempre alta la partecipazione delle scuole, soprattutto primarie e superiori di I grado. Anche la poesia in lingua piemontese e nelle lingue minoritarie del Piemonte resiste al tempo e agli effetti della globalizzazione. “Questo premio dimostra come ci sia tanta voglia di ‘far di poesia’” è il commento dell’Associazione.