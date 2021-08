Dal Comitato Palio Don Bosco di Asti una raccolta fondi in ricordo di Maddalena Spessa

La Commissione Artistica del Comitato Palio Borgo Don Bosco, in accordo con la famiglia, ha avviato una raccolta fondi in memoria di Maddalena Spessa. Venuta a mancare di recente, Maddalena è stata per molti anni Rettore vincendo il Palio nel 1996. Insignita dell’Ordine di San Secondo nel 2017, è stata presidente della Commissione Artistica del Palio di Asti.

Maddalena ha trascorso gli ultimi giorni presso l’hospice di Nizza Monferrato. La cifra che si raccoglierà andrà all’Associazione Con Te OdV, che assiste gratuitamente a casa, in ospedale o in hospice i pazienti affetti da malattie cronico-degenerative bisognosi di cure palliative e i loro familiari. Sarà acquistato quanto può essere necessario per la struttura nicese che ospita pazienti in fase di fine vita. La scadenza per le donazioni, deducibili dalla dichiarazione dei redditi, è il 30 settembre 2021.

I riferimenti sono: Associazione CON TE OdV IBAN C/C BANCARIO IT04W0608510329000000020171; causale “In memoria di Maddalena Spessa”.

Di seguito si riporta il ricordo di Maddalena Spessa che la Commissione Artistica ha inviato alla nostra redazione. [Foto di Franco Stevano].

Cara Maddy,

domenica prossima si sarebbe dovuto correre il nostro Palio, ma il Palio non ci sarà, ancora una pausa, speriamo l’ultima e poi si ricomincia…

Ma tu non ci sarai più! Te ne sei andata in silenzio, come tuo uso, in una calda giornata di luglio. Tutti sapevamo che ci avresti lasciati, pensavamo di essere preparati, rassegnati, ma non lo siamo, e non lo saremo mai.

Siamo nella nostra sede “storica”, ci guardiamo, vediamo gli abiti appesi, i cappelli, le foto ed ad ognuna di noi scende una lacrima, un groppo in gola ci impedisce di parlare… inconsciamente ti cerchiamo, cerchiamo il tuo sguardo, aspettiamo di sentire la tua voce, di sapere cosa fare e come muoverci…

Ci hai lasciato un’ eredità enorme, un patrimonio di costumi inestimabile, ogni costume ha una sua storia, un suo “nomignolo” che simpaticamente ci inventavamo. Tutte noi in qualche modo ti abbiamo aiutata a creare queste meraviglie, anche solo con l’esserci nelle lunghe notti nel tuo mitico laboratorio, dove dal nulla nasceva un capolavoro!

Ma, cara Maddy ci hai lasciato soprattutto un’eredità di sentimenti senza uguali. Sei stata una mamma, una sorella, un’amica unica ed insostituibile, la dolcezza, la tua caparbietà, il non arrendersi mai qualsiasi cosa accada, l’esserci sempre nella vita di ognuno di noi nel bene e nel male. Non ci hai mai negato la tua presenza, il tuo aiuto, il tuo supporto.

La città di Asti perde un punto di riferimento, il Palio una parte importante della sua storia, noi un pezzo del nostro cuore, siamo tutte più sole, smarrite ma dobbiamo farcela!

Ti abbiamo promesso che avremmo portato avanti il tuo insegnamento ed il tuo immenso lavoro, sarà dura, durissima, ma siamo sicure che tu ci tenderai sempre la tua mano per guidarci! Ci riusciremo Maddy! Sarai orgogliosa di noi! E’ una promessa!

Le tue ragazze dell’artistica

Patrizia Tomasone, Emanuela Cena, Elma Benetti, Nicoletta Scarpa, Antonella Malpede, Roberta Passeri Marina Brondolo, Francesca Bruno