Dal 31 agosto nuovi orari per la Biblioteca Astense

A partire da martedì 31 agosto la Biblioteca Astense Giorgio Faletti ripristina i suoi consueti orari di apertura: martedì, mercoledì e giovedì con orario 9-13 / 15-18, venerdì e sabato dalle 9 alle 13.

Sarà possibile accedere alle aree studio e al cortile esterno, dove è stato incrementato il numero di tavoli e sedie senza prenotazione, fino ad esaurimento posti. Solo per la consultazione del materiale escluso da prestito è richiesta la prenotazione.

Inoltre sarà consentito accedere alla Sala Colonne per visionare e prendere in prestito libri attingendo alla ricca selezione di volumi esposti, incrementata da recenti acquisti, inclusi testi per bambini. L’accesso sarà possibile nelle mattine di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13. Il venerdì questo servizio sarà attivo anche in orario pomeridiano (15-18) per permettere ai più piccoli e ai ragazzi di avvicinarsi alla sezione loro dedicata in Sala Colonne. Per il momento restano chiuse la sala rivista per la consultazione dei periodici e la Bibliobimbi.

Si ricorda infine che, in ottemperanza all’ultimo Dpcm, per accedere alla biblioteca sarà necessario esibire il Green Pass o certificazione di tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti. Sono esclusi i bambini e ragazzi fino ai 12 anni di età. Resta l’obbligo di utilizzo della mascherina, oltre al distanziamento e al limite di un solo utente per tavolo.

Sono attivi i servizi di prestito su prenotazione telefonica o via mail e di consegna a domicilio, garantita grazie alla collaborazione dell’Auser, per i lettori over 70 e per persone nell’impossibilità, anche temporanea, di raggiungere la sede.