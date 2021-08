Da oggi nuove modalità per le prenotazioni delle visite ed esami in intramoenia all’Ospedale di Asti

L’Asl AT comunica che da oggi, lunedì 2 agosto, il servizio prenotazioni di tutte le visite e gli esami in libera professione intramuraria effettuati nei locali dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti verrà gestito dal Cup Unico della Regione Piemonte: il numero verde, 800.000.500, sarà contattabile 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 20. Attraverso questo servizio i cittadini potranno sia fissare gli appuntamenti sia, eventualmente, disdire prenotazioni già effettuate.

Nella fase di avvio e transizione del servizio, informa l’Asl AT, tuttavia, alcune agende di prenotazione potrebbero non essere ancora attive per gli operatori del Cup regionale. Nel caso in cui non fosse possibile prenotare attraverso il Cup, è possibile rivolgersi allo sportello Libera Professione dell’Asl At.

Lo sportello, sempre da oggi 2 agosto, è stato riaperto al pubblico con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, ore 16-19. Per contattarlo sono a disposizione i numeri di telefono 0141 486030 e 0141 486031 oppure la mail cupalpi@asl.at.it.

Gli appuntamenti delle attività in libera professione allargata (che si svolgono in studi privati e poliambulatori al di fuori dell’ospedale) continueranno invece, per il momento, ad essere gestiti secondo le modalità tradizionali.