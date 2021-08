Cronistoria della camminata alla festa patronale di Pozzengo

Sabato 28 agosto in occasione della festa patronale di San Bononio a Pozzengo di Mombello il Circolo Ancol di Pozzengo in collaborazione con Cammini Divini ha organizzato l’ormai classica Camminata all’ombra delle colline della Valcerrina. Il percorso che parte dalla frazione di Pozzengo si snoda attraverso buona parte del Comune di Mombello, attraversando il capoluogo fino ad arrivare alla frazione di Morsingo per poi ritornare sfiorando Zenevreto, attraversando Ilengo ed il piccolo borgo di Luvara per poi ritornare al punto di partenza.

Una cinquantina i partecipanti provenienti da varie provincie piemontesi che si sono presentati alla partenza, avvenuta alle 17,30, in una splendida giornata di fine estate, soleggiata ma non troppo calda. Il cielo limpido ha reso ancora più piacevole la vista dei tanti scorci panoramici incontrati lungo il percorso.

Subito dopo la partenza il gruppo è sceso sul fondovalle per poi risalire lungo l’antico sentiero denominato “Strada Sabbioni” che collega il borgo al capoluogo Mombello. Da qui si proseguiva tra vari saliscendi verso lungo strade sterrate con alcune soste nei punti più interessanti ad ammirare i panorami ed a scattare fotografie dei paesaggi di fine estate che iniziano a prendere colore.

Giunti a metà percorso nella frazione di Morsingo, come d’abitudine il gruppo si concedeva una lunga pausa per dissetarsi ma soprattutto per gustare il delizioso rinfresco offerto dai residenti a cui va un grandissimo ringraziamento per la gentilissima disponibilità (buonissima la bruschetta preparata da Anna e Giorgio e gli stuzzichini proposti da Marisa e Cristina).

A malincuore quindi gli escursionisti ripartivano per l’ultimo tratto di strada accompagnati da una luce molto bella che accompagnava i calar del sole fino a ritornare verso le 20,30 in piazza a Pozzengo.

Qui ad attendere c’erano i volontari del Circolo capitanati dal presidente Pollicelli che nel frattempo avevano cucinato una gustosa grigliata di carne che oltre ai camminatori ha raccolto altri appassionati di buon cibo. Nel complesso si sono contati quasi un centinaio di amici accorsi a festeggiare in compagnia la splendida giornata.