Cosa fare nel week end… Girovagando tra eventi nell’Astigiano

Eccoci giunti al primo fine settimana agostano e anche in questi giorni gli eventi non mancano in provincia di Asti, tra Tigliole, Cocconato, Calosso, Moncalvo, Costigliole d’Asti … ricordate sempre che gli eventi sono spesso a numero chiuso e su prenotazione. Dal 6 agosto inoltre entrano in vigore le norme sull’uso del Green Pass.

Detto questo, da dove cominciamo il nostro girovagare?

COCCONATO

Iniziamo da Cocconato dove questa sera c’è “La Notte dei Desideri” e “Calici di Stelle” (tutte le info QUI).

TIGLIOLE

Tigliole è in festa: iniziata ieri, la festa prosegue oggi, venerdì 6 agosto. Alle 19 appuntamento con il gusto della pizza goumert e della birra artigianale. Alle 21.30 sarà il momento della musica con l’atteso concerto “Musica Sotto le Stelle” dell’Orchestra Sinfonica di Asti, diretta dal M° Silvano Pasini. Domani, sabato 7 agosto si continua con la tappa tigliolese di Monferrato On Stage mentre domenica 8 agosto la Pro Loco di Tigliole proporrà la grande grigliata di carne. Tutto quello che c’è da sapere è qui -> Tigliole in Festa

COSTIGLIOLE D’ASTI

Musica e teatro a Costigliole d’Asti: nel fine settimana propone due appuntamenti artistici con “Musica Leggerissima”, il concerto del Complesso Bandistico Costigliolese, nella serata di oggi, venerdì 6 agosto, e il teatro con Paesaggi e Oltre sabato 7 agosto, entrambi nella splendida cornice del parco del castello. Tutte le info -> QUI.

CALOSSO

Due gli appuntamenti di questo week end a Calosso, con lo spettacolo di Marco Falaguasta sabato sera e il gustosi pic nic al Castello domenica. Tutte le info -> QUI.

MONCALVO

A Moncalvo inizia il Festival Cacciano, che giunge ai vent’anni. Ad agosto ci saranno quattro appuntamenti, uno per ogni sabato sera, nell’evento dedicato agli artisti Guglielmo e Orsola Caccia. Tutte le info qui -> Festival Cacciano

VIGLIANO

Inizia sabato 7 agosto la festa patronale a Vigliano d’Asti: quattro serate enogastronomiche ed intrattenimento musicale. Per tutte le info clicca QUI.

Se non vi basta, ricordate che su Giornarunner.com ogni settimana potete trovare nuove idee e curiosità a Km Zero o poco più.

E ora, non ci resta che augurarvi un buon fine settimana!