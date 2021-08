Cosa fare nel fine settimana… Girovagando tra eventi nell’Astigiano

Si preannuncia un gustoso fine settimana quello che va a chiudere il mese di agosto.

Facciamo rotta su Mombercelli e il suo Festival REwineD nelle serate di sabato 28 e domenica 29 agosto: ricco il menù tra terra e mare accompagnato dalla musica. Tutte le informazioni per prenotare e accedere le trovate qui -> REwineD Festival a Mombercelli

Due sono le giornate di eventi anche a Costigliole d’Asti, che inizia questa sera, venerdì 27, e domani, sabato 28 agosto. Si inizia oggi alle 18, nello scenario del Parco del Castello, con un omaggio a Luis Sepúlveda da parte di Assemblea Teatro. Domani, sabato, sempre nel parco del Castello, alle 21 torna l’appuntamento con il cinema: è in programma la proiezione del film “La vita straordinaria di David Copperfield”. Tutto quello che c’è da sapere per prenotare lo trovate qui -> Doppio appuntamento per bambini e famiglie a Costigliole d’Asti con lo spettacolo teatrale e il cinema

Volete assaporare i gusti del territorio immersi tra le vigne e all’ombra di un’antica Pieve? Potete farlo a Cocconato con l’evento organizzato dalle Cantine Bava nel suo storico vigneto vicino alla Chiesa della Madonna della Neve. Tutto quello che c’è da sapere lo trovate QUI , se volete sapere qualche cosa in più sulla location potete cliccare -> QUI.

A Moncalvo termina sabato sera il Festival Cacciano, con l’ultima delle quattro serate dell’edizione 2021 (info QUI).

Infine, a San Damiano d’Asti si scaldano i motori in attesa del Settembre Sandamianese, con il week end che propone diversi appuntamenti, tra cui il Torrazzo Vespa Event e i Mercatini dell’Antiquariato (Per tutte le informazioni clicca -> QUI).

Se non vi basta, vi ricordiamo che su Giornarunner.com potete trovare nuove idee e curiosità sul territorio, percorsi da fare a piedi o in bici, o cose da vedere … a Km Zero o poco più. Questa settimana facciamo tappa nel Roero con due curiosi posti da scoprire: guardate un po’ cliccando -> qui.