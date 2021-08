Cosa fare nel fine settimana… Girovagando tra eventi nell’Astigiano

Ancora un fine settimana ricco di proposte nell’Astigiano, con tanti, tanti eventi da oggi, venerdì 20 agosto a domenica 22. Ricordate di fare attenzione alle disposizioni anticovid, a prenotazioni e dove è necessario esibire il Green Pass.

Incominciamo con il nostro giro virtuale da Portacomaro, dove nella serata di oggi, venerdì 20 agosto, alle 21:15 si terrà il tradizionale Concerto di San Bartolomeo organizzato dalla Banda Musicale Comunale. (Per saperne di più -> Concerto della Banda Musicale Comunale di Portacomaro)

Prosegue a Calosso il gran finale di “Calosso c’è”: la rassegna estiva volge al termine a suon di musica, in particolare di Gipsy Jazz, con le telecamere di Mediaset, nel pomeriggio di oggi, alle 19, ad immortalare la musica nelle strade del paese. Domani sera poi la tre giorni musicale si concluderà con il concerto dell’Orchestra Bohèmien, e domenica spazio ai pic nic al Castello e al raduno dei “Simba”. Tutto quello che c’è da sapere clicca qui -> Eventi a Calosso

Continuiamo a girovagare per la provincia facendo tappa a Vinchio, dove dal 20 al 22 c’è festa patronale organizzata dalla Pro Loco (info QUI) mentre a Moncalvo sabato 21 ecco il terzo appuntamento con il Festival Cacciano. E poi ancora, due giorni di cultura a Mombaldone, venerdì e sabato (le info QUI), mentre a Mombercelli domenica si inaugura la mostra “Espressioni d’arte” (info QUI).

Concludiamo il nostro intenso giro virtuale a Ferrere, dove domenica sera è in programma una nuova tappa di “senzasipario” con Corrado Tedeschi (tutte le info -> QUI).

