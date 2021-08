Contratti di sviluppo il sostegno della Regione, Tronzano: “La nostra economia sa evolversi e guardare a nuove opportunità e sfide”

E’ stata approvata oggi in Giunta una delibera che riguarda il cofinanziamento della Regione Piemonte per il programma contratti di sviluppo a favore dell’azienda Igor srl di Novara. I finanziamenti concessi sono legati alla legge regionale 34/2004 in materia di “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive” che disciplina gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l’incremento della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell’occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici.

Questo progetto dell’azienda Igor consentirà un incremento occupazionale complessivo di 30 nuovi addetti. Sarà realizzato un nuovo capannone industriale con l’acquisto di nuovi impianti e attrezzature per la produzione ed il confezionamento di sieroproteine di alta qualità. Le sieroproteine negli ultimi anni si sono affermate come ingrediente chiave per molte preparazioni alimentari come sostituenti di additivi, grassi e carboidrati, inoltre sono utilizzate per la produzione di packaging degli alimenti o per formare film commestibili, rivestimenti, idrogel, nanoparticelle e microcapsule, in combinazione con polisaccaridi, glicerolo e sorbitolo. Il programma di sviluppo prevede l’utilizzo del siero di scarto prodotto dalla lavorazione del gorgonzola, che altrimenti andrebbe smaltito come rifiuto speciale, l’investimento pertanto è volto a rafforzare l’economia circolare, intesa quale sistema economico per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo così al massimo gli sprechi.

“Negli ultimi mesi – commenta l’assessore alle attività produttive Andrea Tronzano – con questo programma e, grazie all’intervento del Mise, abbiamo finanziato diversi progetti sul territorio piemontese che hanno portato ad un incremento occupazionale di un centinaio di unità, oltre ad aiutare lo sviluppo di diverse attività imprenditoriali. E’ la dimostrazione che la nostra economia sa evolversi e guardare a nuove opportunità e sfide, un ottima notizia per il nostro futuro”.