Consiglio regionale Piemonte, aperte le candidature per il Corecom con scadenza 15 settembre

Sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte diversi comunicati di nomina del presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia.

Tra questi c’è l’apertura delle candidature per l’elezione da parte dell’Assemblea regionale dei 3 componenti del Comitato regionale per le Comunicazioni, Corecom. Tra gli eletti l’Assemblea legislativa sceglierà, con una apposita votazione, il presidente. La candidatura, sottoscritta e corredata di curriculum, deve pervenire al presidente del Consiglio regionale (via Alfieri 15 – 10121 Torino) entro il 15 settembre.

Aperta anche la candidatura per la nomina di un rappresentante nell’Assemblea dei delegati del Consorzio di irrigazione e bonifica “Associazione Irrigazione Est Sesia” di Novara. La scadenza è fissata per il 15 settembre.

Sempre entro il 15 settembre è possibile rispondere alla riapertura dei termini per i seguenti enti: Fondazione “Marco Ballerini” Vercelli – Consiglio di amministrazione, un membro. “Fondazione 20 Marzo 2006” – Consiglio di amministrazione, un componente. Museo Regionale dell’“Emigrazione Vigezzina nel Mondo” – Comitato di gestione”, 3 membri. Per questi enti le candidature già pervenute restano valide e non dovranno essere ripresentate.

La scadenza del 15 settembre resta valida anche per l’integrazione delle nomine del secondo semestre 2021 sui seguenti enti: Fondazione “Luigi Einaudi” – Comitato di indirizzo, un membro. Fondazione “Film Commission Torino – Piemonte” – Consiglio di amministrazione, 3 componenti.

Per tutte le candidature le istanze devono essere sottoscritte e presentate all’indirizzo pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

È anche stato pubblicato un avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di Azienda sanitaria regionale, per l’inserimento nell’elenco dei candidati. La scadenza è il 20 settembre.

Le informazioni per candidarsi a tutte le candidature riportate possono essere richieste all’Ufficio Nomine, tel.: 011.5757324 – 011.5757239 – 011.5757199 – 011.5757000. Email: commissione.nomine@cr.piemonte.it

I bandi e i moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione al seguente indirizzo:

https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine