Concluse le visite ai circoli astigiani dal Sindaco Rasero e dall’Assessore Cotto

Il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto, nella serata di giovedì 29 luglio, hanno fatto visita al Circolo Dipendenti Comunali concludendo il tour di cinque tappe che ha visto coinvolti i circoli astigiani che hanno aderito all’avviso pubblico della manifestazione d’interesse con cui l’Amministrazione Comunale chiedeva la disponibilità di aprire le proprie porte agli over65.

Iniziativa che ha riscosso molto interesse, registrando nuove partecipazioni da parte di altri tre circoli del territorio come il Circolo Parrocchiale di Valleandona, la Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso della Fraz. di Portacomaro Stazione e il Circolo “Don Gino Bosticco”. Questa nuova collaborazione con i circoli, consentirà anche ai Servizi Sociali di poter agire in modo trasversale sul fenomeno della solitudine degli anziani programmando la presenza di due ore in ogni circolo di un operatore OSS che si occuperà di rilevare i parametri vitali (temperatura corporea, pressione sanguinea, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria..), di fornire uno spazio di ascolto oltre che dare informazioni sui servizi presenti sul territorio rivolti agli anziani.

La presenza dell’OSS sarà garantita dalla Cooperativa Marta che gestisce in appalto il servizio di assistenza domiciliare.

A seguire il calendario:

martedì ore 15-17 Circolo Nosenzo ore 17-19 Circolo Dipendenti Comunali

mercoledì ore 15-17 Circolo Way-Assauto

giovedì ore 14-16 Circolo Sempre Uniti ore 16-18 Circolo San Domenico

“Ripartire vuol dire anche sperimentare nuove proposte e collaborazioni – dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto – “e questa iniziativa vuole dimostrare l’interesse dell’Amministrazione a valorizzare e sostenere il lavoro dei circoli riconoscendoli come un patrimonio sociale fondamentale per il benessere di una comunità.“