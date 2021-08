“Come un gatto in tangenziale – Ritorno a coccia di morto” in programma questa settimana al Cinema Lumière

Il Cinema Lumière di Asti si prepara per la riapertura e per le nuove proposte cinematografiche.

La programmazione riprende con “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a coccia di morto”, il nuovo film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Il film rimarrà in programmazione per due settimane.

Di seguito gli orari di programmazione:

Giovedì 26 agosto e Venerdì 27 – ore 21:15

Sabato 28 agosto – ore 19:00 e 21:30

Domenica 29 agosto – ore 16:30; 19:00 e 21:30

Lunedì 30 agosto – nessuna proiezione

Martedì 31 agosto e Mercoledì 1 settembre – ore 21:15

Gli orari saranno i medesimi anche per la settimana successiva.

Il cinema ricorda che è buona cosa presentarsi con un foglietto sul quale siano scritti il cognome, il nome ed il numero di telefono per la tracciabilità. Sarà fondamentale, per poter accede alla sala, anche il Green Pass.

I riferimenti sono: 0141.413620 (con segreteria telefonica), 333 593 1921 (responsabile).

Il sito internet è www.cinemalumiereasti.jimdo.com e la pagina Facebook ha il titolo “lumiere” collegata anche al gruppo “amici del lumière di asti”. Il Lumière è anche su Instagram alla voce “lumiereasti”.