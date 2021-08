CISL Scuola Alessandria-Asti: in palio due borse di studio per figli di tesserati

Come da tradizione, anche per il 2021 la CISL Scuola Alessandria-Asti mette in palio due borse di studio, del valore di 750 euro ciascuna, per gli studenti che abbiano superato l’Esame di Stato 2021 con una votazione pari o superiore a 90/100 e che siano figli di iscritti CISL Scuola Alessandria-Asti con tessera in corso di validità da almeno un anno.

Le borse saranno attribuite una ad Alessandria ed una ad Asti. La richiesta dovrà avvenire tramite apposito modulo scaricabile dal sito cislscuola-alessandria-asti.it (al link http://www.cislscuola-alessandria-asti.it/images/bstudio2021.pdf) che andrà trasmesso via mail entro il 31 agosto 2021 all’indirizzo cislscuola.alessandria.asti@cisl.it – la mail dovrà avere per oggetto “Borsa di studio 2021”. Le domande andranno corredate della copia della certificazione rilasciata dall’Istituto Scolastico attestante il voto ottenuto ed anche della copia del proprio certificato ISEE.

Verrà stilata una graduatoria e saranno premiati i due primi classificati. A parità di punteggio si prenderà in considerazione l’indicatore ISEE familiare. Il compito di valutare le domande spetterà alla Commissione giudicatrice composta dalla Segreteria della CISL Scuola Alessandria-Asti che stilerà una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto ed assegnerà le 2 borse di studio. I premiati verranno annunciati il giorno 7 settembre 2021. Sarà cura della Commissione comunicare ai vincitori luogo e ora della premiazione.

Un’iniziativa, da parte della CISL Scuola Alessandria-Asti che vuole premiare gli studenti meritevoli e promuovere la cultura e la formazione. Un piccolo sostegno al futuro, per incitare i giovani studenti a far sì che continuino gli studi al fine di realizzarsi nella vita e nel lavoro.