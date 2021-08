Cene e musica nella terza edizione del REwineD Festival di Mombercelli

Sarà un fine agosto scoppiettante a Mombercelli, con la terza edizione del REwineD Festival, in programma il 28 e 29 agosto. Protagonista sarà un ricco menù per due serate speciali.

Il menù a scelta propone: Polpo con patate, Insalata di mare, Vitello tonnato, Linguine all’Astice, Linguine alle Vongole, Gnocchi al ragù, Frittura mista di pesce, Salamella, Hamburger, Patatine fritte, Dolci. Ci sarà la possibilità di avere il menù da asporto. Prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti: 3337238115 – 3284080041. Accesso con green pass.

Le serate si terranno in piazza Alfieri e la cena sarà accompagnata dalla musica dei B-Side sabato 28 e di Wally and the Real Sound domenica 29.

Sarà presente un servizio di bus navetta.