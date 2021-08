Cantavenna Trekking 2021

Per sabato 7 agosto è in programma una nuova escursione inedita in occasione della festa patronale di Cantavenna. All’ormai tradizionale Trail si aggiunge anche il trekking non competitivo che si snoda su entrambi i versanti del caratteristico borgo monferrino a cavallo tra colline e pianura vercellese

Il ritrovo è previsto a partire dalle ore 18,0 di sabato 7 agosto in piazza a Cantavenna nell’area festeggiamenti per le iscrizioni. La partenza sarà alle 19,05 subito dopo la partenza del trail agonistico. Il percorso prevede circa 9 km di cammino con un dislivello di +350 m. ed una durata di 3 ore circa. Termine del giro stimato verso le 22,0.

L’itinerario prevede una prima parte tra i campi e gli orti di fondovalle nel versante collinare a cui seguirà una discesa verso le ghiaie del Po per poi risalire lungo una tortuosa pietraia nel fitto della boscaglia nel versante nord fino a ritornare in paese nei pressi della ormai famosa balconata sospesa sulla pianura sottostante e da qui un breve tratto per ritornare al punto di partenza dove per chi vorrà sarà possibile fermarsi per mangiare in compagnia presso gli stand gastronomici.

Attrezzature necessarie per l’escursione: abbigliamento comodo, lampada frontale (o altro tipo di lampada), Repellente antizanzare, Calzature da trekking e Scorta d’acqua

La partecipazione al trekking prevede un costo di €5 per la sola camminata

mentre per il ristoro finale sarà possibile rivolgersi al comitato festeggiamenti

N.B.: L’escursione è a posti limitati, è quindi necessaria la prenotazione!!

CORONAVIRUS

Lo svolgimento delle escursioni proposte da professionisti è subordinato a disposizioni, protocolli operativi e regolamenti così come richiesti dai ministeri di riferimento e accolti dalla Commissione Tecnica Scientifica e Formazione di AIGAE. Ciò comporta, per quanto vi riguarda: avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale;

Augusto Cavallo: tel. 339 4188277 – mail: augusto.cavallo66@gmail.com

