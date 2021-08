Canelli si prepara per ospitare la mostra “Mario Calandri il ritorno”

Dal 18 settembre al 10 ottobre 2021 si terrà presso il Salone Riccadonna a Canelli l’esposizione di circa 100 opere del grande artista torinese Mario Calandri. Un evento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale che avrebbe dovuto tenersi nel 2020 e posticipato a quest’anno a causa pandemia.

La rassegna curata da Adriano Benzi e Rosalba Dolermo ripercorre le tappe fondamentali di Mario Calandri, considerato uno dei massimi incisori del XX secolo.

L’artista torinese è stato anche un pittore, disegnatore, acquarellista capace di effettuare scambi artistici tra l’incisione e la pittura.

La mostra è stata denominata “Mario Calandri il ritorno” in quanto nel 1985 una prima esposizione del maestro torinese si tenne a Canelli nel Centro per la Cultura e per l’Arte Luigi Bosca.

Un sentito ringraziamento da parte del Sindaco Paolo Lanzavecchia ad Adriano Benzi e Rosalba Dolermo per aver concesso le opere ed aver organizzato l’esposizione nonché il Dott. Ottavio Riccadonna per aver concesso l’utilizzo del salone.

La mostra seguirà i seguenti orari: da martedì a domenica dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.