Campo nomadi di via Guerra, per il Comitato per la sicurezza pubblica è necessario accelerare le procedure per lo sgombero

Durante la riunione odierna del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi in Prefettura ad Asti, il Comitato ha esaminato la situazione del campo di via Guerra, a seguito dell’ennesimo incendio verificatosi la scorsa settimana.

“Stante la perdurante situazione di grave degrado igienico-sanitario – spiegano in una nota stampa diramata dalla Prefettura dopo la riunione – si è condiviso di riprendere celermente il percorso, già avviato dal Comune di Asti, per agevolare la dismissione dell’area e la ricerca di altro luogo idoneo ad ospitare provvisoriamente i residenti. Al riguardo, le Forze di Polizia hanno assicurato il consueto impegno a supporto delle iniziative che saranno intraprese per consentire la bonifica dell’area.”