Campagna vaccinale anticovid Asti: al Cardinal Massaia disponibile una nuova linea ad accesso diretto aperta a tutti

Accesso diretto alle vaccinazioni aperto a tutte le fasce d’età: da mercoledì 18 a martedì 31 agosto, per incentivare e facilitare il più possibile le nuove adesioni, le vaccinazioni saranno potenziate rendendo disponibile una nuova linea al Cardinal Massaia di Asti.

L’accesso diretto era già stato attivato, a partire dal 27 luglio scorso, per la fascia 12-19 anni, per gli over60 e per il personale scolastico: questa attività continuerà, dunque, in parallelo alla nuova possibilità di accesso aperta a tutti.

Tra il 27 luglio ed il 16 agosto sono stati 1.149 i cittadini ad aver già usufruito di questa modalità di accesso, di cui 888 appartenenti alla fascia di età 12-19 anni e 261 tra over60 e personale scolastico.

Continuano, naturalmente, le vaccinazioni programmate tramite le adesioni sul sito internet “Il Piemonte ti vaccina” (https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/) e dedicate a tutte le tipologie di utenti.

Con l’avvicinarsi della riapertura delle scuole, particolarmente significativi i risultati sin qui ottenuti sui più giovani: ad oggi, su un totale di 12.600 soggetti ricompresi nella fascia 12-19 anni, sono stati vaccinati 2.300 ragazzi a ciclo completo (entrambe le dosi) ed altri 3.200 alla prima somministrazione ed in attesa della seconda inoculazione.

Intanto continua la campagna di corretta informazione alla popolazione: sul sito internet dell’Asl AT, infatti, è possibile scaricare il Vademecum prodotto dal Gruppo Vaccini dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità), con le risposte alle principali “fake news” che si possono trovare in rete e sui social media.