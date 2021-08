Campagna vaccinale anticovid Asl di Asti: oltre 7.500 somministrazioni nella fascia 12-19 anni

Si sta concentrando sui giovanissimi la campagna di vaccinazione anti-Covid dell’Asl di Asti. Dalla fine di luglio sono state aperte anche le sedute per la fascia di età fra i 12 e i 15 anni, tutte in programma all’ospedale Cardinal Massaia.

Per ricevere il vaccino è possibile prenotarsi sul sito regionale www.ilpiemontetivaccina.it, seguendo le indicazioni riportate, oppure recarsi in ospedale nelle fasce orarie in cui è previsto l’accesso diretto per la fascia 12-19 anni (ma anche per over 60 e personale scolastico): dal lunedì al venerdì ore 14-17, il sabato e la domenica ore 10-15.

Fino ad ora l’accesso diretto ha ottenuto un riscontro positivo. Ogni giorno sono fra 50 e 70 le vaccinazioni effettuate con questa modalità, che per la quasi totalità riguarda proprio ragazzi fra i 12 e i 19 anni. In questa fascia d’età, per cui la vaccinazione in questo momento è particolarmente importante in vista della riapertura delle scuole, la copertura sta così iniziando a crescere, raggiungendo già il 35% – oltre uno su tre – sulle prime dosi: in termini assoluti sono 7.512 i vaccini somministrati (1.173 fra 12 e 15 anni), 5.346 come prima dose e 2.166 come seconda.

Nel complesso la campagna vaccinale prosegue comunque per tutte le fasce di età, sia per le seconde dosi, sia per chi sta aderendo solo in questa fase e deve quindi ancora ricevere la prima. Sono previste sedute per tutti i giorni di agosto, compresa domenica 15.

Sono 238.460 i vaccini somministrati da gennaio ad oggi nell’Asl At (fra centri vaccinali, domiciliari, medici di medicina generale, farmacie), di cui 131.953 prime dosi e 106.507 seconde. Il tasso di copertura nella popolazione “vaccinabile”, quindi dai 12 anni in su, è del 70% per le prime dosi e del 56% per le seconde.