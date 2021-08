“Calosso c’è”, dopo il week end con Falaguasta e l’allegria dei pic nic ritorna il teatro con due appuntamenti

Si è concluso il sesto fine settimana di “Calosso c’è”, la grande rassegna estiva tra i paesaggi vitivinicoli patrimonio dell’Umanità Unesco.

La musica è stata protagonista nella serata di giovedì 5 agosto con Sonia De Castelli che ha accompagnato la cena al ristorante Al Duca Bianco. Sabato sera tanti applausi con il monologo divertente e coinvolgente dell’attore Marco Falaguasta mentre domenica è stata dedicata ai gusti del territorio con i pic nic nella splendida location del Castello messo a disposizione dalla famiglia Balladore Pallieri, accompagnati dalla musica di DJ Tonino Massa (per saperne di più clicca QUI).

Ma non finisce qui. Si prosegue facendo rotta verso il Ferragosto con due nuovi appuntamenti teatrali.

Mercoledì 11 agosto, alle 21,30, al Teatro degli Acerbi con “Il testamento dell’ortolano” presso l’Agriturismo & Fattoria Didattica Cà Rapulin, in strada Bionzo 13-14 a Calosso. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il salone Don Monticone in piazza Sant’Alessandro.

“Il testamento dell’ortolano” è un monologo teatrale tratto da un racconto di Antonio Catalano, Il sapore è quello di una fiaba antica, ma i contenuti sono modernissimi, poiché si parla del legame di amore e cura per il Pianeta Terra, tema di grande attualità e importanza primaria. Protagonista della storia è l’ortolano Adelmo, vissuto in quel passato prossimo in cui l’orto era fonte primaria di sostentamento famigliare. L’ingresso è libero.

Sabato 14 agosto, alle ore 21,30, per “Calosso c’è” è in programma il Teatro al Castello con l’Operetta moderna di Valentina Diana “Pedalando verso il paradiso”, che ruota intorno al personaggio di Franco Mietta “comune mortale: attore e regista d’esperienza, di mezza età, di corporatura media tendente alla pinguedine, colesterolo alto per ereditarietà genetica, metabolismo lento, sonno instabile, colon irritabile, carattere affabile tendente al collerico, sposato, divorziato, tifoso del Toro, impegnato, senza figli, mai stato innamorato, proprietario di una villetta tre cani due gatti e una spyder (in leasing), chiuso in casa, comincia a pedalare.” come spiega la stessa Valentina Diana.

Il suo sarà un lungo viaggio sulle due ruote, senza muoversi di un centimetro. Protagonisti sono Marco Viecca e le Blue Dolls, Flavia Barbacetto, Angelica Dettori e Daniela Placci. L’ingresso è libero, prenotazioni al 320.0972091 solo con messaggi Whatsapp o sms.