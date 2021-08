Buon Ferragosto! Il significato e le origini della festa

Oggi è il 15 agosto, giorno conosciuto come Ferragosto, che significa il riposo di Augusto, dal latino Feriae Augusti.

Il nome riporta dunque ad una festività popolare dalle radici antichissime, che, in epoca romana, si celebrava il 15 agosto per festeggiare la fine dei principali lavori agricoli, in cui i contadini porgevano gli auguri ai padroni, in cambio di una mancia. Nel corso dei festeggiamenti, in tutto l’impero si organizzavano corse di cavalli e gli animali da tiro venivano dispensati dal lavoro e agghindati con fiori.

Durante il Rinascimento, la festa fu resa obbligatoria dai decreti pontifici. Il Ferragosto coincide anche con la festa cattolica dell’Assunzione di Maria, madre di Gesù.

In molte località, soprattutto di villeggiatura, è solito festeggiare il Ferragosto con spettacoli pirotecnici molti dei quali, quest’anno, per via dei divieti di assembramento legati all’emergenca Covid-19, sono stati annullati.

