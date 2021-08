Barriere architettoniche in via Corridoni, la segnalazione di Renata Sorba dell’Apri Asti

Riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione.

Segnalo un disagio nel tratto di via Filippo Corridoni, che costeggia il parco Biberach, in Asti.

Sono presenti barriere che osteggiano l’attraversamento pedonale del Circolo Nuovo A. Nosenzo, in via Filippo Corridoni, 51. Il percorso è stato registrato con dei video amatoriali, in presenza della sottoscritta, con cane guida, soci, ipo e non vedenti e volontari di APRI Asti.

Riportiamo di seguito i video