Banca di Asti, aperte le candidature per l’assunzione di giovani diplomati o laureati

Banca di Asti, con l’obiettivo di costituire un bacino di candidature a cui attingere per possibili future opportunità di inserimento, ricerca giovani diplomati o laureati da inserire come assistente alla clientela-operatore di sportello nelle filiali del Piemonte.

Il candidato ideale è un neodiplomato o neolaureato in possesso di buone doti relazionali e sensibilità commerciale, motivazione, orientamento al risultato ed al lavoro di gruppo. Le candidature sono aperte ai neodiplomati al Liceo Classico, Liceo Scientifico (Tradizionale/Scienze Applicate), Liceo Linguistico, Liceo Scienze Umane (Tradizionale/Economico-Sociale), Istituto Tecnico (settore Economico / settore Tecnologico con indirizzo Elettronico ed Elettrotecnico, Informatica e Telecomunicazioni, Costruzioni, Ambiente, Territorio) o ai neolaureati (Facoltà di Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Ingegneria, Matematica e Fisica, Statistica) con una votazione non inferiore ai 75/100 per i diplomati e non inferiore a 82/110 per i laureati.

L’inserimento avverrà con contratto di apprendistato professionalizzante; la ricerca è pertanto rivolta a candidati che non abbiano avuto precedenti inquadramenti con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Credito e che risultino inseribili con tale modalità contrattuale fino alla data del 30/06/2022.

Il processo selettivo avrà luogo nel mese di settembre/ottobre 2021 e gli inserimenti, per le candidature selezionate, potranno avvenire nel corso del 2021 e del 2022.

Per candidarsi e poter partecipare al processo di selezione occorre cliccare QUI e seguire la procedura sotto indicata:

1) SCARICARE E COMPILARE il facsimile della “Scheda Candidato” in Word presente nella pagina.

2) EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE AL PORTALE, attendere l’invio via email dei codici provvisori e cambiare la propria password quando richiesto;

3) EFFETTUARE NUOVAMENTE L’ACCESSO con le proprie credenziali;

4) una volta che si è stati riportati sulla pagina principale, CLICCARE sul BANNER BANCA DI ASTI – ASSISTENTE ALLA CLIENTELA/OPERATORE DI SPORTELLO e successivamente su Domanda di Partecipazione;

5) COMPILARE la “Domanda di Partecipazione”, inserendo i dati richiesti e prestando attenzione a selezionare una scelta per TUTTI i campi presenti nel form;

6) ALLEGARE la “Scheda Candidato” compilata, in formato Word o PDF (rinominata come COGNOME_Nome_Scheda.pdf o .docx o .doc – dimensione massima 1 Megabyte) ed il proprio CURRICULUM VITAE AGGIORNATO e comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati, in formato Word o PDF (dimensione massima 1 Megabyte), e tassativamente nominato con il proprio COGNOME e Nome.

Esempio: ROSSI_Mario_CV.pdf (oppure .docx o .doc).

Si prega di NON inviare CV o SCHEDE con altre denominazioni, in quanto non verranno prese in considerazione.

Tutte le comunicazioni avverranno via e-mail e/o cellulare ai contatti inseriti sul form in fase di registrazione della propria candidatura ed al più tardi entro la fine di dicembre 2021. Oltre tale data, in assenza di comunicazioni, la selezione si dovrà ritenere conclusa. Si invita ad utilizzare un account e-mail ed un numero di telefono validi a cui poter accedere con facilità e da monitorare con costanza.

Sarà possibile presentare la propria candidatura entro le ore 12 del giorno 3 settembre 2021.