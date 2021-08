Banca d’Asti: va a Saluzzo una delle e-bike National Grographic messe in palio da Nexi Payments

Si chiama Daniele Paseri il cliente Banca di Asti fortunato vincitore di una e-bike Nilox National Geographic.

Daniele, grazie alla carta di credito Nexi, richiesta alla filiale Banca di Asti di Saluzzo, ha partecipato al concorso indetto da Nexi Payments S.p.A. che ha messo in palio 30 e-bike attraverso il sorteggio mensile di 5 bici elettriche tra tutti coloro che hanno richiesto una carta di credito Nexi nel periodo dal 3 marzo al 31 agosto 2021.

La consegna del premio è stata effettuata mercoledì 11 agosto presso la filiale Banca di Asti di Saluzzo, in via Bagni 1/c, alla presenza di Marina Bonardi, direttore della filiale, Matteo Terranova che si occupa di monetica in Banca di Asti e della moglie del vincitore.

Daniele Paseri ha acquistato la carta di credito Nexi Classic per “utilizzarla in vacanza e poter noleggiare un’auto.”

La situazione sanitaria che dall’anno scorso coinvolge il nostro paese ha generato un notevole aumento dell’utilizzo delle carte di pagamento e più in generale tutte le forme di pagamento elettronico.

L’uso delle carte di debito e di credito garantisce la sicurezza nelle transazioni su internet e nei negozi di tutto il mondo, e la comodità per le consegne a domicilio. La maggior parte delle carte può essere oggi “virtualizzata”, cioè inserita in uno dei numerosi mobile wallet che danno la possibilità di pagare attraverso il proprio cellulare.

Molte spese, come per esempio spese mediche, abbonamenti, tasse scolastiche, sono considerate detraibili fiscalmente solo se effettuate con pagamenti elettronici.

Oltre che in tutte le filiali Banca di Asti, le carte di credito e di debito possono essere acquistate a distanza anche attraverso il sistema di internet banking di Banca di Asti.