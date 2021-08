Autunno ricco di incontri alla Biblioteca Monticone di Canelli

Dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria, riprendono le presentazioni dei libri e gli spettacoli organizzati dal consiglio della Biblioteca G. Monticone di Canelli. “Saranno belle occasioni per rivedersi in sicurezza, magari in posti e modalità nuove per rispettare le norme anticovid e riprendersi comunque spazi di vita, di relazione e di cultura.” commentano così gli organizzatori.

Questo l’elenco delle manifestazioni in programma:

Domenica 12 settembre 2021, alle ore 17, presso il cortile dell’Enoteca di Canelli presentazione del libro “Il cannocchiale del tenente Dumont” di Marino Magliani condotta da Marco Drago.

Sabato 25 settembre 2021, alle ore 21, presso la Chiesa San Rocco di Villanuova, lo spettacolo “Amor si dolce mi fa sentire. (Le donne di Dante)”, recital interpretato da Aldo Delaude con suoni e canti medioevali a cura di Simona Scarrone al flauto, con la partecipazione di Silvia Perosino.

Domenica 10 ottobre 2021, alle ore 17, presentazione del nuovo libro di Enzo Aliberti “Ara…Ara…Ararat – Noè era dei nostri”.

Domenica 24 ottobre, alle ore 17, inaugurazione dell’anno accademico UniTre con lo spettacolo “Viaggio intorno all’albero. Emozioni tra letteratura, teatro e natura” a cura di Elena Capra, Silvia Rizzola, Romano Terzano, con la partecipazione dell’attrice Lorenza Zambon della Casa degli Alfieri.

Domenica 31 ottobre, alle ore 17, presentazione del libro di Giuseppe Culicchia “Il tempo di vivere” condotta da Anna Maria Tosti.

Domenica 21 novembre, alle ore 17, presentazione del libro “Il gigante della bassa” di Franco Testore, condotta da Giancarlo Ferraris.