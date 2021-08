Asti, violenta lite nei pressi di un ristorante: ferito un uomo alla gola

Ieri sera, lunedì 9 agosto, intorno alle 23 nei pressi del ristorante Alla Piazza di corso Alessandria di Asti è avvenuta una lite tra due avventori.

Una delle due persone coinvolta nella lite è rimasta ferito alla gola, e ora si trova ricoverato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Asti che stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni.