Asti, torna l’iniziativa “Il lunedì stappa di casa”

Questa mattina, lunedì 30 agosto, presso la sede del Mercato Contadino di Campagna Amica Asti in Corso Alessandria si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della seconda edizione dell’iniziativa “Il lunedì stappa di casa”.

La manifestazione si terrà per cinque lunedì consecutivi a partire dal 6 settembre 2021 dalle ore 18 alle ore 22 e vedrà il coinvolgimento di cinque bar, wine-bar, enoteche del centro storico di Asti, cinque Associazioni dei produttori di vini DOC e DOCG, i produttori di Coldiretti – Campagna Amica Asti, con il supporto e il coordinamento del Consorzio della Barbera d’Asti e dei vini del Monferrato, della Strada del Vino e del Cibo Astesana e della Fondazione Italiana Sommelier.

Dopo il successo dell’iniziativa 2020 “I lunedì stappa di casa”, quest’anno si replica con il coinvolgimento di più bar e wine bar del centro storico cittadino per far conoscere ed apprezzare ai turisti — visitatori i nostri grandi vini del Monferrato e produttori agricoli del Mercato Contadino di Campagna Amica. A partire da Lunedì 6 Settembre, pertanto, cinque bar del centro storico (Hard Bar Cafè, Enoteca La Buta, Bar Lo Stregatto, Caffetteria Garibaldi, Cremeria Alfieri), proporranno in degustazione i vini appartenenti a 5 denominazioni del Monferrato (Barbera d’Asti Docg, Freisa Doc, Grignolino d’Asti Doc, Ruchè di Castagnole Monferrato Docg e Albugnano Doc) dei produttori aderenti alle rispettive Associazioni istituzionali (del’ Grignolino d’Asti, del Ruchè di Castagnole Monferrato, 549 Albugnano, Freisa+ e Noi di Costigliolè per la Barbera d’Asti).

Una manifestazione itinerante lungo un percorso anche di interesse turistico, dove ogni lunedì l’appassionato potrà trovare in ciascun bar e wine bar un vino appartenente a una denominazione diversa, in abbinamento ad un piattino di prodotti locali a cura delle Aziende Agricole e Agrituristiche del Mercato Contadino di Campagna Amica – Coldiretti Asti di Corso Alessandria 271 e servito dai sommelier della Fondazione Italiaria Sommelier e dal personale dei bar che è stato preparato per l’occasione. Si tratta di un format nuovo, che attesta la volontà di operare in rete tra alcuni operatori del centro cittadino e le Associazioni dei produttori e che vede il supporto e il coinvolgimento del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, délla Strada del Vino e del Cibo Astesana e della Banca d’Asti e di Coldiretti Asti – Campagna Amica.

Per quanto attiene ai vini posti in degustazione nei banchi di assaggio, si tratta di numeri e qualità di tutto significato: 58 produttori coinvolti (10 per la Barbera d’Asti, 12 per la Freisa d’Asti, 14 per il Grignolino d’Asti, 12 per il Ruchè di Castagnole Monferrato e 10 per l’Albugnano) per un totale di 69 etichette di 6 annate diverse. Ai vitivinicoltori vanno poi aggiunte le Aziende Agricole e Agrituristiche dí Campagna Amica che forniranno i prodotti tipici, locali e a chilometro zero.

Si tratta, quindi, di una manifestazione cresce nei numeri e nelle proposte e che sviluppa sinergie professionali vincenti tra operatori, Associazioni ed Istituzioni del territorio per essere sempre più vincenti e competitivi nell’enoturismo del Monferrato, grazie a un flusso turistico che anche quest’anno, seppure in tempi non certamente facili, sta crescendo con significative presenze di stranieri (belgi, tedeschi, svizzeri, olandesi in particolare) che stanno piacevolmente trascorrendo le vacanze sulle nostre colline e degustando i nostri vini e piatti tipici.