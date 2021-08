Asti, spacciava droga in corso Matteotti: fermato dalla Polizia

Ieri pomeriggio, giovedì 19 agosto, in corso Matteotti, durante i controlli vicino ad un’area verde, gli operatori di Polizia notavano uno straniero che alla vista degli agenti si sedeva su di una panchina, tentando di far scivolare alle sue spalle un pacchetto di sigarette. Nel pacchetto di sigarette, immediatamente recuperato, lo straniero, identificato per un 30enne pakistano residente in Asti, conservava, già separati con involucri di stagnola, dei pezzi di sostanza solida di colore marrone tipo hashish.

L’uomo, perquisito sul posto, veniva trovato in possesso nel suo marsupio di circa 150 euro in diverse banconote di piccolo taglio, due telefoni cellulari ed altra sostanza stupefacente, anche questa già ridotta in pezzi e pronta per lo spaccio. La perquisizione veniva estesa anche all’abitazione dell’uomo, dove veniva trovato un bilancino di precisione, materiale per il taglio della droga ed il confezionamento, circa 200 grammi di hashish e quasi 4.000 euro in contanti. Tutto il materiale rinvenuto veniva sequestrato.

Accompagnato in Questura l’uomo, che ha dichiarato ai Poliziotti di aver intrapreso l’attività di spaccio poiché senza lavoro, è risultato regolare sul territorio nazionale e senza precedenti di polizia, ed al termine degli accertamenti è stato indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’intercettazione dell’uomo da parte degli equipaggi della Polizia di Stato – Squadra Volanti della Questura di Asti è stata possible grazie ai servizi di vigilanza, prevenzione dei reati e controllo del territorio, intensificati nella zona della stazione ferroviaria.