Asti, prorogata la scadenza del bando di concorso per tre posti da agente di Polizia Municipale

Il Comune di Asti informa che è stato prorogato al 27 settembre il termine di presentazione domande per partecipare al bando di concorso per tre posti da agente di Polizia Municipale, con anche una precisazione circa l’idoneità al porto d’armi.

Qui di seguito il testo dell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 68

“La presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 59 del 27 luglio 2021, e’ prorogata alle ore 12,00 del 27 settembre 2021.

Il certificato di cui al punto 12) del bando di concorso, attestante l’idoneità psico-fisica al rilascio ed al rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi per difesa personale,

dovrà essere presentato, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale, unicamente dai candidati che avendo superato la prova scritta e la prova pratica, saranno ammessi al colloquio orale.

Per tutti gli altri requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di concorso, pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Asti e sul sito dell’Ente all’indirizzo:www.comune.asti.it nella sezione «Concorsi».”

Per consultare il bando clicca QUI.