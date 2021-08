Asti, Mercati di Campagna Amica aperti tutta l’estate in città

Per tutto il mese di agosto i Mercati di Campagna Amica Asti resteranno aperti e permetteranno ai numerosi e affezionati clienti di continuare ad acquistare prodotti agricoli a km 0 tra cui frutta e verdura di stagione, pane, latte, formaggi, salumi, composte e conserve, miele e molto altro.

“I Mercati di Campagna Amica Asti hanno conquistato migliaia di cittadini astigiani, affermandosi come luoghi nei quali poter trovare prodotti di alta qualità, dove poter conoscere e dialogare direttamente con gli agricoltori che ogni giorno si impegnano a coltivare il cibo sano che finisce sulle nostre tavole – afferma il Presidente di Coldiretti Asti Marco Reggio.

“Il successo dei mercati dei produttori agricoli sul territorio astigiano sono l’espressione di un processo più ampio che si sta osservando sia a livello nazionale che mondiale, come è stato rilevato da Coldiretti attraverso il Centro Studi Divulga nel Rapporto Mondiale sui Farmers Market in agricoltura” – sottolinea il Direttore di Coldiretti Asti Diego Furia.

Nel documento emerge come l’affermazione dei mercati degli agricoltori nelle metropoli ha consentito di ridurre la distanza tra produttore e consumatore rafforzando il legame tra aree rurali e aree urbane con un importante patrimonio di biodiversità che dalle campagne si trasferisce in città.

Anche nei pesanti tempi dell’emergenza sanitaria i mercati contadini hanno offerto un contributo fondamentale, garantendo alla popolazione cibo sicuro e approvvigionamenti costanti nonostante le difficoltà legate alla pandemia riuscendo anche a rendere più trasparente per il consumatore il prodotto acquistato, tutelando la biodiversità, le specificità locali e valorizzando la custodia dei territori.

“I nostri Mercati non sono solo luoghi di vendita, ma luoghi dove si fa cultura del cibo e del territorio, essa intesa come stagionalità, come sicurezza alimentare, biodiversità, insomma luoghi di riferimento per i cittadini” – concludono Reggio e Furia. “Massima espressione di questa idea è racchiusa nel Mercato Contadino di Campagna Amica di Corso Alessandria 271 con il quale abbiamo voluto collocare sul territorio, un luogo di riferimento per la cittadinanza, che da settembre ospiterà eventi, serate di degustazione, laboratori e molto altro”.

I Mercati di Campagna Amica Asti:

Piazza Statuto tutti i martedì dalle ore 14 alle ore 18.30

Piazza Alfieri tutti i giovedì dalle ore 14. alle ore 18.30

Mercato Coperto Corso Alessandria 271 tutti i mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 14