Asti, l’AIDO ricerca nuovi volontari per promuovere la cultura della donazione di organi

L’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – ODV (A.I.D.O.) promuove la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi e provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta delle dichiarazioni di volontà dei soggetti maggiorenni favorevoli.

In provincia di Asti A.I.D.O. conta oltre 3700 associati e i volontari della Sezione di Asti organizzano diversi progetti per promuovere gli obiettivi associativi, come l’allestimento di banchetti per la sensibilizzazione in materia, la distribuzione di materiale informativo, gite sociali, interventi nelle scuole e università, la gestione di una comunicazione quotidiana sulle diverse piattaforme social (pagina Facebook Sezione provinciale di Asti) e numerosi progetti tra cui anche la realizzazione di eventi rivolti alla cittadinanza che aiutino a promuovere l’informazione e a veicolare il messaggio associativo.

“Stiamo cercando persone sulla città di Asti e provincia – dichiara Irene Testa, presidente A.I.D.O. – Sezione provinciale di Asti – Siamo alla ricerca di persone sensibili al volontariato, che abbiamo voglia di mettersi in gioco, dinamiche, che abbiano interesse a collaborare in gruppo, che abbiano un talento artistico, di scrittura o di videomaker da dedicare”.

Per info 3337893452