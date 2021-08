Asti, la vicinanza del sindaco Rasero agli “amici cinesi colpiti dall’alluvione”: il grazie delle autorità per l’interesse

Neanche la pandemia, e il conseguente lungo periodo di emergenza con le limitazioni negli spostamenti, ha raffreddato i buoni rapporti tra la città di Asti e la Cina. Un rapporto che si è consolidato negli anni e che nel mese di gennaio 2020, poco prima che esplodesse l’emergenza coronavirus, aveva vissuto un importantissimo momento con l’evento “Asti incontra la Cina” (clicca qui per i dettagli https://www.atnews.it/2020/01/asti-incontra-la-cina-decine-di-imprese-hanno-partecipato-alla-giornata-tra-momenti-istituzionali-spazi-commerciali-e-spettacoli-94087/).

Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha continuato a mantenere i rapporti con i vari sindaci e governatori incontrati in occasione della sua visita in Cina per il 13° China Henan International Investiment & Trade Fair (nella foto il suo intervento), e nei giorni scorsi aveva scritto “agli amici cinesi colpiti dalle alluvioni”, per far sentire la sua vicinanza e quella della città di Asti alla popolazione cinese duramente colpita dal grave evento climatico.

Nei giorni scorsi sono arrivate le risposte da parte delle autorità cinesi, che hanno ringraziato il primo cittadino per l’interessamento.

Di seguito lo scambio “espistolare” con le quattro lettere inviate da Rasero e le risposte ricevute (in lingua originale e con relativa traduzione)