Asti, incidente tra auto e bici in Corso Volta

Un incidente è accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 31 agosto, ad Asti.

In Corso Volta, all’altezza della tabaccheria, si sono scontrate un’auto e una bici, con dinamica ancora in corso di accertamento. Sul posto è intervenuta l’ambulanza che ha prestato i primi soccorsi al ciclista, per poi trasportarlo all’Ospedale di Asti; dalle prime informazioni non avrebbe riportato gravi ferite.

E’ intervenuta anche la Polizia Locale per eseguire i rilievi e ricostruire l’accaduto.