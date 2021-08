Asti, i bus delle linee extraurbane di Asp si fermano dal 9 al 21 agosto; potenziato il Taxibus

Le linee extraurbane di Asp, Nizza Monferrato-Mombercelli e Asti-Tigliole-Asti, saranno sospese da lunedì 9 a sabato 21 agosto.

Nello stesso periodo sarà potenziato il servizio Taxibus che, nei giorni feriali di lunedì, mercoledì e sabato, collegherà le frazioni di Quarto, Valenzani, Revignano e Montemarzo con la città di Asti.

Il servizio supplementare integrerà quello che il sabato trasporta ad Asti gli utenti delle frazioni di San Grato, Serravalle, Mombarone, Valleandona e Vaglierano.

Per usufruire del Taxibus è necessario effettuare la prenotazione il giorno feriale precedente, a partire da sabato 7 agosto, dalle ore 8 e alle ore 12, telefonando al numero 0141 434711.

Il giorno successivo a quello di prenotazione, alle ore 8 circa, il taxi sarà presente alla fermata Asp scelta, nella frazione indicata. Si dirigerà ad Asti, fermando in piazza Alfieri, da cui ripartirà alle ore 12 per ritornare nel punto di partenza del viaggio di andata.

Per informazioni: tel. 0141 434711, www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.

Nella foto, l’autobus della linea Asti-Tigliole-Asti