Apre il primo salone 2021 sui cibi a rischio estinzione: presente Campagna Amica di Coldiretti

Al Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini, apre il primo salone 2021 dei tesori agroalimentari a rischio estinzione salvati grazie all’impegno e al lavoro dei contadini italiani durante l’emergenza Covid, dove saranno esposti e raccontati i Sigilli di Campagna Amica. Un’emergenza che ha colpito duramente il turismo enogastronomico e la ristorazione che rappresentano mercati di sbocco privilegiati delle specialità alimentari nazionali.

“Anche Coldiretti Asti è in prima linea per la salvaguardia del patrimonio enogastronomico astigiano – affermano Marco Reggio Presidente Coldiretti Asti e Diego Furia Direttore di Coldiretti Asti – Alcune delle nostre eccellenze tra cui il Cardo Gobbo di Nizza Monferrato, il Peperone di Capriglio, il Sedano dorato di Asti, la Cipolla Bionda e Rossa astigiana e la Robiola di Roccaverano sono solo alcuni dei Sigilli selezionati da Fondazione Campagna Amica per la conservazione della biodiversità agricola e la valorizzare patrimonio agroalimentare astigiano”.

“Sono i Sigilli di una tradizione tricolore – sottolineano Reggio e Furia – che nasce nei territori da nord a sud della Penisola e che raccontano la storia, la resilienza e la distintività di una tradizione a tavola che rappresenta un punto di forza del Made in Italy da cui ripartire”.

L’appuntamento è fissato per domani, sabato 21 agosto, dalle ore 9,30 al Meeting di Rimini presso il padiglione internazionale con l’esclusiva esposizione dei Sigilli di Campagna Amica con la biodiversità delle grandi eccellenze del Made in Italy.

Nell’ambito della manifestazione la Ape car della Coldiretti promuoverà il cibo italiano con i cuochi contadini e degustazioni gratuite agli ospiti del padiglione, con una sezione riservata anche alla conoscenza e agli assaggi dell’olio d’oliva insieme ai sommelier dell’extravergine della Evoschool di Coldiretti. Per l’occasione sarà diffuso l’esclusivo report di Coldiretti su Estate 2021, fra malghe e cantine per dimenticare il Covid.

Nel pomeriggio alle 17,00 nella Sala Generali B4 del Meeting l’intervento del Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’ambito dell’incontro “Food coalition”. La sfida della nutrizione in tempo di pandemia” con Agnes Kalibata, UN Secretary General’s Special Envoy to the 2021 Food Systems Summit.