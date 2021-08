Applicazione Green Pass per l’accesso alla mensa dell’Asl Asti: la protesta dei sindacati

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato congiunto FP CGIL – FP CISL – FPL UIL ed RSU ASL AT.

Con la presente le OO.SS. CGIL, CISL e UIL e le relative R.S.U. comunicano che saranno avviate forme di protesta a seguito dell’introduzione del controllo del green pass per l’accesso alla mensa aziendale in quanto ritengono fermamente scorretta la non comunicazione ai lavoratori dell’A.S.L. AT dell’applicazione delle nuove norme.

Pur comprendendo la necessità di adempiere alle prescrizioni del D. L. 23 luglio 2021, n. 105 e ai chiarimenti forniti dal Governo con la faq del 14 agosto, e ribadendo fermamente l’invito a tutti i lavoratori a vaccinarsi al fine di tutelare se stessi e le altre persone dalla trasmissione del COVID 19, si ritiene indispensabile, nel novero di corrette e trasparenti relazioni sindacali, concordare ed informare i lavoratori di questi mutamenti, anche al fine di porre in essere misure eque e compensative per i non possessori dei Green Pass ai quali il C.C.N.L. garantisce, al pari dei colleghi possessori della certificazione vaccinale, il diritto alla fruizione del pasto.

Nella lettera inviata dalle suddette OO.SS. alla Direzione Aziendale si chiede che si attivino celermente per garantire a tutti il diritto della fruizione del pasto come previsto dal C.C.N.L. anche attraverso forme sostitutive, sospendendo l’applicazione del controllo in quanto misura non equa e discriminatoria.

Le OO.SS. scriventi sono concordi nell’avviare forme di protesta e di informazione massiva affinché venga ripristinato il diritto di tutti i lavoratori di vedere riconosciuto quanto previsto degli istituti contrattuali.

C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.

Le R.S.U. C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.