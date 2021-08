Anziano scompare da Canelli, ritrovato in un dirupo

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Canelli ed i colleghi della locale Stazione sono stati impegnati nella giornata di ieri, giovedì 5 agosto, nelle ricerche di una persona scomparsa.

Al mattino, intorno alle 9, come di consuetudine, un uomo di 88 anni, residente a Canelli era uscito di casa per una breve passeggiata ma, giunta l’ora di pranzo, la figlia, non vedendolo rincasare, si è recata presso la locale caserma dell’Arma per denunciarne la scomparsa.

Sono state avviate immediatamente le prime ricerche. Come da ricostruzione dei Carabinieri si è iniziato a battere la zona più prossima all’abitazione, cercando, tra i vicini, qualcuno che potesse fornire informazioni utili. Alcuni passanti hanno segnalato la presenza dell’uomo in Regione Marmo di Canelli, pertanto le ricerche sono state indirizzate, in un primo momento, verso il Comune di Rocchetta Palafea dove qui, alcuni residenti del posto avevano avvistato l’uomo in Regione Asinaria.

I Carabinieri impegnati nella ricerca hanno quindi deciso di perlustrare un’ampia zona boschiva presente proprio nella regione Asinaria, una scelta rivelatasi giusta: al fondo di un impervio dirupo c’era, tra gli arbusti, il corpo della persona scomparsa.

Calatisi nel dirupo, gli uomini dell’Arma hanno cercato, per quanto possibile, di alleviare il peso degli arbusti dal corpo del malcapitato attendendo l’arrivo dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile di Canelli nonché dell’automedica del 118 di Acqui Terme per ultimare le operazioni di salvataggio.

Fortunatamente per l’uomo, trasportato all’ospedale di Asti, solo un grande spavento: visitato dai sanitari di turno non venivano riscontrate lesioni o traumi invalidanti.