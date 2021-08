Allagamento degli scantinati nella chiesa di Castagnole Lanze, intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco di Asti oggi, mercoledì 18 agosto, a Castagnole Lanze.

Per cause ancora in corso di accertamento, si ipotizza una rottura di una tubazione, si sono allagati gli scantinati della chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, gli uomini del comando astigiano sono intervenuti con pickup e idrovora e hanno prosciugato i circa 300 metri cubi di acqua che avevano invaso i locali.