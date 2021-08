Alba, variazioni bus per senso unico su un tratto di corso Canale

Da lunedì 23 a venerdì 27 agosto 2021 e comunque fino a fine lavori per il rifacimento del manto stradale in corso Canale da parte della Provincia di Cuneo, le linee urbane 1 (Racca – Strada Cauda) e 4 (Moretta – Vaccheria) subiranno alcune modifiche, con la sospensione delle fermate di corso Canale in direzione Alba.

In particolare, la linea 1, in direzione Alba, effettuerà una deviazione da corso Canale verso il passaggio a livello della stazione di Mussotto, percorrendo corso Bra per riprendere, infine, il percorso regolare in direzione del ponte “Albertino” sul fiume Tanaro e di viale Torino.

La linea 4, in direzione Vaccheria, effettuerà la medesima deviazione, transitando in corso Bra e sul ponte “Albertino” fino alla rotatoria di viale Torino: da qui, invertendo la direzione di marcia, rientrerà in frazione Mussotto in direzione di corso Asti, per riprendere il percorso regolare.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.grandabus.it