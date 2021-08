Alba, due sere di fine estate: cultura e musica nella chiesa di San Giuseppe

Due sere di cultura, dialoghi e musica nella cornice della chiesa di San Giuseppe ad Alba organizzate da Ambiente &Cultura.

Giovedì 26 agosto, ore 21, si terrà la presentazione dell’ultimo numero della rivista “Roero Terra Ritrovata”.

Ai vari interventi previsti – quello del direttore responsabile della rivista, Gian Mario Ricciardi, del coordinatore del comitato di redazione, Andrea Cane, di Roberto Cerrato, direttore del sito UNESCO dei paesaggi vitivinicoli di Laghe Rpoero e Monferrato e di una selezione degli autori degli articoli – si alterneranno alcuni intermezzi musicali a cura del gruppo musicale “Leucò“, ensemble acustico costituito da musicisti dilettanti roerini che hanno trovato nell’ opera di Pavese “Dialoghi con Leucò” uno spunto creativo, quasi in un abbraccio ideale tra Langhe e Roero

Per ulteriori informazioni, per scoprire l’elenco degli interventi e degli argomenti e per prenotare (prenotazioni non obbligatorie ma gradite) clicca QUI.

Venerdì 3 settembre alle 21 si svolgerà la presentazione dell’ultimo libro di Maurizio Rosso: “I misteri delle Langhe”, una raccolta di 18 saggi brevi, fra enigmi, storia, leggende e letteratura, edito da Araba Fenice.

Dialogheranno con l’autore Maria Gabriella Giamello e Roberto Cerrato, mentre Lorenzo Tommaselli e Federico Romeo al pianoforte allieteranno l’evento con intermezzi musicali.

Per prenotare (prenotazioni non obbligatorie ma gradite) clicca QUI.