Aido Canelli, prenotazioni aperte per la seconda lezioni di Tai-chi

Sono aperte le iscrizioni per la seconda lezione del mini corso di Tai-Chi proposto da Aido Canelli.

Sabato 18 settembre nel cortile della Sede Aido-Fidas-Admo di Canelli in via Robino 131 il maestro torinese Agrippino Musso accoglierà i partecipanti (ore 17.15 – ritrovo, ore 17.30 – inizio lezione che durerà un’ora e mezza). Si consiglia un abbigliamento comodo.

“Tai Chi” significa “Grande Termine” o “Suprema Unità”, mentre “Chuan” significa “lotta” e riporta alla mente le origini marziali di questa arte, caratterizzata dalla ricerca dell’armonia e dell’equilibrio di Yin e Yang in quel microcosmo che è l’essere umano.

Il Tai-chi è una disciplina ginnico- ricreativa, adatta a tutti, molto utile all’equilibrio psico-fisico della persona: è fonte di rilassamento, aiuta nel potenziamento fisico e mentale, incide sull’elasticità dei tendini e dei muscoli, sull’allungamento del respiro e sulla capacità polmonare.

Durante le lezioni il Maestro Musso introdurrà i presenti a questa disciplina, illustrerà gli esercizi base e si concentrerà su allungamento, meditazione, ripetizioni delle forme, respirazione, applicazione alle arti marziali, rilassamento e stretching.

Per informazioni ed iscrizioni (entro il 10 settembre) rivolgersi a Radio Franco (Via Alfieri, 11 Canelli), all’indirizzo mail canelli@aido.it ed ai numeri 0141 823645 e 331-7374479. Le lezioni sono gratuite. La terza e ultima lezione si terrà il 9 ottobre. Non è obbligatorio seguire tutto il corso, sono possibili singole iscrizioni a singole lezioni).