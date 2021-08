Aib Valcerrina Aldo Visca festeggia il volontario Luigi Losina

Domenica alla presenza dei volontari dell’Aib Valcerrina Aldo Visca e di una rappresentanza dell’Aib di Coniolo e stato premiato il volontario Luigi Losinache in questi giorni ha festeggiato il suo 75simo compleanno.

Luigi d’ora in poi non potrà più essere un volontario operativo ma farà sempre parte della squadra come volontario benemerito. Dopo aver passato davanti ai mezzi dell’Aib con a fianco i volontari al Luigi è stato consegnato un attestato di riconoscimento per questi anni passati in squadra dove ha spento molti incendi, tolto molta acqua, riparato mezzi e fatto molto vin brulé…