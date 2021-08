Ai punti vendita Rava e Fava i prodotti per una sana colazione e per snack golosi e bio

Dal 18 agosto nei due punti vendita Rava e Fava di piazza Porta Torino 14 e via Cavour 83 sarà dedicato uno spazio ad una serie di prodotti per una sana colazione o per uno spuntino durante la giornata.

“E’ tempo di un ritorno al lavoro e a scuola: è importante partire con il piede giusto anche dal punto di vista alimentare – spiega la cooperativa – La nostra offerta punterà ad alimenti sani ed equilibrati, la maggior parte certificati biologici e del commercio equo e solidale”.

Una ricca selezione di composte e marmellate di 100% frutta, di creme di cacao con nocciole, di muesli, di biscotti e fette biscottate per le nostre colazioni. Per le pause a scuola e al lavoro e per la merenda oltre alla frutta fresca,si possono consumare sani snack a base di cereali, di frutta secca e di semi oleaginosi (girasole e sesamo); per i più golosi ampia proposta di snack a base di biscotto e cioccolato e di mini barrette di cioccolato con soffiati di diversi gusti.

Si tratta di prodotti selezionati di alta qualità con materie prime da filiere etiche certificate. Fino al 5 settembre ogni tre snack acquistati uno è in omaggio.

Di seguito le promozioni

BACK TO WORK AGOSTO 2021

BACK TO SCHOOL AGOSTO 2021