ADMO in piazza a Canelli sabato 11 Settembre: per ricordare e per rilanciare

Sabato 11 settembre 2021 alle ore 10.00 in Piazza Cavour a Canelli l’ADMO, Associazione Donatori di Midollo Osseo Valli Belbo e Bormida, inaugurerà il nuovo Stand Informativo: un Gazebo e tutti i supporti informatici per l’iscrizione dei Donatori online.

Sarà l’occasione per ricordare la memoria di Adriano Faccio e Alessandro Panno, venuti recentemente a mancare proprio di leucemia. A loro è dedicato il gazebo acquistato grazie alle generose donazioni dei familiari e degli amici in occasione della loro scomparsa. Fondi che sono andati anche per l’acquisto di tutti i supporti necessari ad eseguire l’iscrizione online e per l’acquisto dei nuovi kit necessari alla tipizzazione dei donatori. La nostra sede, come è stata la prima in Provincia di Asti ad iniziare le tipizzazioni nel 1993, anche oggi vuole rimanere all’avanguardia nella ricerca di potenziali donatori di midollo osseo.

Insieme a questo evento ci sarà la presentazione della grande novità di quest’anno: la possibilità di iscriversi con un semplice kit salivare, senza la necessità di prelievo di sangue. È la nuova frontiera per semplificare l’analisi dell’idoneità a diventare donatori. Ricordiamo che per salvare la vita di un adulto o un bambino, malati di leucemia, basta avere tra 18 e 35 anni, godere di buona salute e pesare più di 50 kg. Finora l’iscrizione al Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo richiedeva un prelievo di sangue: da oggi ci si può anche iscrivere raccogliendo un campione di saliva ed inviarlo per posta ai Laboratori Analisi autorizzati. Tutto più semplice, più organizzato, più vicino alla vita delle persone.

All’evento di inaugurazione del nuovo Stand informativo ADMO Valli Belbo e Bormida e di presentazione dell’iniziativa sono state invitate le Autorità della zona, i Gruppi di Volontariato e sarà presente la Preside dell’Istituto Pellati dove studiano alcuni dei figli delle persone che ricorderemo.

Ovviamente è un evento aperto a tutti, soprattutto ai giovani tra 18 e 35 anni che sono la platea dei potenziali donatori.

Dalle ore 9,00 alle ore 12,30 i Volontari ADMO saranno presenti e disponibili per informazioni e, per chi vuole, sarà già possibile iscriversi per primi con la nuova modalità online, senza prelievo di sangue.

L’evento si svolgerà in luogo aperto e nel rispetto delle regole di distanziamento. Per info: Alessandra 3287023748 o sede.vallibelboebormida@admopiemonte.org