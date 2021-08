Addio a Salvatore, il clochard gentile di Asti

A modo suo era un personaggio, entrato nel cuore degli astigiani: Salvatore Perillo, conosciuto da tutti come Salvatore, è mancato questa notte al Cardinal Massaia di Asti.

Clochard per scelta, Salvatore aveva abbracciato questo stile di vita: protagonista anche di alcune polemiche a livello cittadino, negli ultimi mesi stazionava frequentemente sulla scalinata del palazzo dell’intendenza di Finanza, in piazza Campo del Palio.

Benvoluto da tutti, non ha mai fatto mistero che la sua fosse una scelta consapevole: negli ultimi tempi, visto l’aggravarsi delle sue condizioni di salute era stato preso in carico dall’Asl e risiedeva in una struttura protetta.