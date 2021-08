A Vesime una serata in ricordo del cantautore torinese Gipo Farassino

Il Comune di Vesime, in collaborazione con il Gruppo Alpini, propone Terzo turno in “Quando c’era la nebbia”, uno spettacolo in ricordo del cantautore torinese Gipo Farassino, uno dei pochi artisti piemontesi “a tutto tondo” che è riuscito ad oltrepassare la tradizione della canzone dialettale per giungere all’esperienza cantautorale e teatrale.

L’appuntamento è per giovedì 19 agosto alle 21, in piazza Vittorio Emanuele II. L’evento si terrà in conformità alle disposizioni della normativa COVID-19.